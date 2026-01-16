Размер шрифта
Российский посол уличил Молдавию в нарушении международного права

Посол Долгов: дискриминируя граждан РФ, Молдавия нарушает международное право
Vladislav Culiomza/Reuters

Молдавия, ограничивая консульский доступ сотрудников посольства РФ в Кишиневе к гражданам России, нарушает международное право. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям Константин Долгов.

«Очередное нарушение, конечно, норм международного права и Венской конвенции, в частности <…> Создаются препятствия для деятельности наших консульских сотрудников, сотрудников посольства, поэтому, конечно, это грубое нарушение», — подчеркнул он.

Как отметил Долгов, российская сторона никогда не нарушает международное право и не инициирует дипломатические конфликты, однако будет бороться за права граждан России.

«К сожалению, при нынешних молдавских властях, конечно, ожидать от какой-то позитивной реакции или позитивных шагов трудно», — добавил собеседник.

Россия в ответ на недопуск к российским гражданам сотрудников посольства РФ в Кишиневе поставит этот вопрос «по линии соответствующих международных организаций», подчеркнул Долгов.

16 января в МИД России настоятельно рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию. Сообщалось, что Москва фиксирует многочисленные факты дискриминации и притеснения граждан РФ, въезжающих в Молдавию.

Кроме того, Молдавия не обеспечивает допуск к российским гражданам сотрудников посольства в Кишиневе.

Ранее в России заявили, что Молдавия идет по стопам Украины. 

