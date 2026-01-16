Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Азербайджане мужчинам предоставят оплачиваемый отпуск при рождении ребенка

В Азербайджане утвердили оплачиваемый отпуск мужчинам при рождении ребенка
Standret/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины в Азербайджане смогут воспользоваться оплачиваемым отпуском после рождения ребенка, благодаря изменениям, внесенным в Трудовой кодекс страны. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с поправкой, одобренной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 января, отцам будет предоставляться оплачиваемый отпуск длительностью 14 календарных дней. Этот отпуск можно будет использовать в период до или после рождения ребенка, при предоставлении соответствующей справки из медицинского учреждения.

Отмечается, что до принятия этой поправки мужьям женщин, находившихся в декретном отпуске, по их желанию и с согласия работодателя, мог быть предоставлен 14-дневный неоплачиваемый отпуск в течение одного рабочего года.

Данные изменения в Трудовой кодекс были внесены для соответствия требованиям Конвенции об охране материнства.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам защиты семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости предоставления отцам в России дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка.

Ранее Милонов поддержал идею об отпуске для отцов при рождении ребенка, но с условием.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640399_rnd_6",
    "video_id": "record::46697506-189e-464f-81c5-7809e6a5ff40"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+