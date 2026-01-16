В Азербайджане мужчинам предоставят оплачиваемый отпуск при рождении ребенка

Мужчины в Азербайджане смогут воспользоваться оплачиваемым отпуском после рождения ребенка, благодаря изменениям, внесенным в Трудовой кодекс страны. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с поправкой, одобренной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 января, отцам будет предоставляться оплачиваемый отпуск длительностью 14 календарных дней. Этот отпуск можно будет использовать в период до или после рождения ребенка, при предоставлении соответствующей справки из медицинского учреждения.

Отмечается, что до принятия этой поправки мужьям женщин, находившихся в декретном отпуске, по их желанию и с согласия работодателя, мог быть предоставлен 14-дневный неоплачиваемый отпуск в течение одного рабочего года.

Данные изменения в Трудовой кодекс были внесены для соответствия требованиям Конвенции об охране материнства.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам защиты семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости предоставления отцам в России дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка.

Ранее Милонов поддержал идею об отпуске для отцов при рождении ребенка, но с условием.