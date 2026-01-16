В Европе цены на газ выросли до максимума за полгода

Цены на газ в Европе превысили $450 за тысячу кубометров

Европейские биржевые цены на газ впервые с июня текущего года поднялись выше отметки в $450 за тысячу кубометров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Фьючерсы на газ с поставкой в феврале (индекс TTF) начали торги в 10:00 мск с $411,8, показав рост на 3,4%. К 17:30 мск цена достигла $449,5, увеличившись на 12,8%. Кратковременно показатель поднимался до $450,5 (+13,1%). Отправной точкой для расчета динамики служит цена предыдущего торгового дня, составившая $398,4 за тысячу кубометров.

Последний раз газовые котировки преодолевали уровень в $450 23 июня текущего года.

Средневзвешенная цена газовых фьючерсов за предыдущий год незначительно превысила $420, что почти на 9% выше, чем в 2024 году.

Наиболее высокие цены на газ были зафиксированы в 2021-2022 годах, достигнув уровней, невиданных с момента начала работы газовых хабов в Европе в 1996 году. Абсолютный исторический максимум был установлен в начале весны 2022 года и составил $3892.

Ранее сообщалось, что ЕС в ноябре прошлого года заплатил за газ РФ минимальную сумму за несколько лет.