Команда фильма «Спасти бессмертного» набрала 135 кг благодаря белорусскому салу

Фильм «Спасти бессмертного» выйдет в российский прокат 26 февраля 2026 года
Кинокомпания «Реверсия»

Фильм «Спасти бессмертного» выйдет в российский прокат уже 26 февраля 2026 года, сразу после Дня защитника Отечества. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинокомпании «Реверсия».

Согласно синопсису, 20-летний блогер-экстремал живет так, словно он бессмертен, но неожиданно оказывается в петле времени. Спасти молодого человека способен только боец, которого не стало 80 лет назад. В пресс-службе уточнили, что в основу сюжета легла реальная судьба кыргызстанца Мендыша Омуралиева, принимавшего участие в Ржевской битве.

Режиссером фильма выступил Павел Игнатов, известный по проектам Павел Игнатов «Кадетство», «Пять сыновей Марии» и «Бессмертный полк». В каст вошли: Гуфи Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов, Валерия Платонова.

Также в пресс-службе «Спасти бессмертного» отметили, что часть съемок проходила в Белоруссии, где на натурной площадке была выстроена масштабная декорация деревни подо Ржевом.

«За месяц съемок в Республике Беларусь группа съела почти 45 кг белорусского сала, а за неделю в Кыргызстане — 50 кг каттамы и боорсоков. За время работы в Беларуси у команды случился прирост в общем весе в 135 кг», — уточнили они.

Ранее стало известно, что житель Белоруссии купил бывшую психбольницу за бесценок и превратил в музей. 

