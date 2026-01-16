Размер шрифта
Блогер попытался повторить TikTok-челлендж и был арестован

В США арестовали блогера за стрим из-за закрытого на ночь магазина
Charlotte County Sheriff's Office

Во Флориде 18-летний студент был арестован после попытки тайно переночевать в магазине Walmart в рамках вирусного TikTok-челленджа, пишет New York Post.

Айзек Хёрли был задержан после того, как сотрудники правоохранительных органов обнаружили его внутри магазина во время прямой трансляции в TikTok. По данным полиции, подросток сам выдал свое местоположение, активно ведя стрим из торгового зала.

Следствие установило, что Хёрли спрятался в отделе собачьих лежанок и планировал провести ночь в магазине в рамках интернет-тренда, известного как «Fort Overnight Challenge». Участники подобных видео пытаются остаться в магазинах после закрытия, строя укрытия из товаров и прячась до утра ради просмотров и лайков в соцсетях.

Айзек вошел в магазин около 22:15, а уже к полуночи находился под стражей полиции. По словам заместителей шерифа, он рассчитывал заработать деньги за счет просмотров трансляции. При этом он не взял с собой портативное зарядное устройство и, как утверждается, вскрыл упаковку с зарядным кабелем для iPhone прямо в магазине.

Шериф округа Шарлотт Билл Праммелл раскритиковал опасные интернет-челленджи, заявив, что многие из них напрямую подталкивают молодых людей к нарушению закона.

Он отметил, что подобные тренды регулярно приводят к арестам и юридическим последствиям, и выразил сожаление, что социальные сети редко используются для продвижения позитивных инициатив.

Студенту были предъявлены обвинения во взломе и мелкой краже. Он был освобожден под залог в размере $1500.

Ранее звезду YouTube арестовали по обвинению в хранении наркотиков в США.

