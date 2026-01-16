Часть жителей Сочи и Сириуса осталась без света

Прошунин: на электростанции, питающий Сириус и Сочи, произошла авария

Авария на электроподстанции «Южная» привела к отключению света у части потребителей Сириуса и Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

«Сегодня произошло аварийное отключение электроподстанции 110 кВ «Южная». Оно коснулось потребителей Федеральной территории «Сириус», Нижнешиловского сельского округа и микрорайона Веселое», — отметил он.

По словам главы города, на данный момент причины произошедшего неизвестны. В результате аварии был приостановлен водозабор на реке Мзымта.

Прошунин добавил, что в ближайшее время всех потребителей переподключат к альтернативной линии электропередачи. Для бесперебойной работы теплоснабжения все котельные переведены на резервные дизель-генераторы, сказал мэр Сочи.

В Telegram-канале водоканала Сочи отмечается, что в Адлере были завершены работы по переключению водозабора, подача электроэнергии восстановлена. В данный момент идет процесс наполнения водопроводной системы.

