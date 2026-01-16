Лавров провел переговоры с главой МИД Омана, обсудив эскалацию вокруг Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Омана Бадр Бин Хамад аль Бусаиди. Главы дипведомств обсудили эскалацию вокруг Ирана, говорится в заявлении МИД РФ.

«В ходе беседы основное внимание было уделено искусственно нагнетаемой извне серьезной эскалации напряженности вокруг Ирана, чреватой перерастанием в широкомасштабный региональный конфликт», — говорится в сообщении.

Главы МИД РФ и Омана подчеркнули важность прекращения любого вмешательства во внутренние дела Ирана.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о переброске авианосцев на Ближний Восток.