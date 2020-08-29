Под Ростовом пожар охватил 500 квадратных метров хозпостроек
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В Ростовской области в Таганроге горят хозяйственные постройки на площади 500 кв. метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
«Ростовская область, Таганрог, ул. 3-я Надгорная, происходит горение хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 кв. метров», — сказали в экстренной службе.
Пожару присвоен повышенный ранг, потому что огонь может распространиться на соседние здания. Возгорание тушат 43 человека и 13 единиц техники.
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