Министр здравоохранения Молдавии заразилась коронавирусом

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну заболела COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«На данный момент я борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого положительный результат на COVID-19», — сообщила Думбрэвяну.

В мае коронавирусом переболели министр внутренних дел Молдавии Павел Войку и начальник Пограничной полиции Корнелиу Гроза.

По последним данным, в Молдавии зарегистрировано 35 904 случаев заражения COVID-19. Скончался 981 человек.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября Молдавия открывает границы для граждан России.

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