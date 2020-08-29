Министр здравоохранения Молдавии заразилась коронавирусом
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Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну заболела COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«На данный момент я борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого положительный результат на COVID-19», — сообщила Думбрэвяну.
В мае коронавирусом переболели министр внутренних дел Молдавии Павел Войку и начальник Пограничной полиции Корнелиу Гроза.
По последним данным, в Молдавии зарегистрировано 35 904 случаев заражения COVID-19. Скончался 981 человек.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября Молдавия открывает границы для граждан России.
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