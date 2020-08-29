Россияне-журналисты западных СМИ покинули Белоруссию

Четверо российских журналистов, сотрудники американского агентства Associated Press и немецкой телекомпании ARD, покинули Белоруссию. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

«Журналисты, среди которых оказалось и четверо граждан России, были проинформированы о том, что в соответствии с постановлением Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере у них отзываются аккредитации. Такое решение подразумевает обязательное завершение срока командировки в Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас журналисты находятся на территории России.

Ранее МИД Белоруссии лишил аккредитации еще 10 журналистов, работающих в западных СМИ. Права на работу лишили корреспондентов белорусской службы «Радио Свободы» Алесья Дащинского, Олега Груздиловича, Владимира Гридин и Александру Дынько, двух журналистов «Би-би-си» — Татьяну Мельничук и Татьяну Януцевич.

Также речь идет о сотрудниках Reuters Василие Федосенко, France-Presse Сергее Гапоне, Deutsche Welle Александре Богуславской, RFI Геннадии Шарипкином.

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