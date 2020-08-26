В России провели свыше 35,1 млн тестов на коронавирус

В России провели свыше 35,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За минувшие сутки было проведено 245 тысяч тестов на COVID-19.

В настоящее время под медицинским наблюдением в стране остаются 211 224 человека.

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