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Польша анонсировала новую ракетную закупку у США

МО Польши объявило о закупке у США ракет большой дальности AGM-158B-2

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U.S. Air Force

Польша подписала контракт с США на поставки высокоточных крылатых ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER). С таким заявлением выступил глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

«Это стратегическая техника польской армии, которая меняет нашу позицию и наши возможности в воздушном пространстве», — отмечается в публикации.

Согласно информации министра, сумма сделки превысила $700 млн, контракт предусматривает поставки нескольких сотен ракет дальностью порядка 1 тыс. км в период с 2026 по 2030 годы.

Уточняется, что вооружение пойдет на нужды польских вооруженных сил.

Глава ведомства назвал означенную закупку «ключевой договоренностью» между двумя странами.

В конце марта конгресс США одобрил продажу Варшаве авиационных ракет JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X.

Перед этим стало известно, что Вашингтон продаст Варшаве значительное количество ракет и сопутствующего оборудования примерно на $3,7 млрд. Речь идет о 21 высокоточной крылатой ракете AGM-158B-2 JASSM, 745 авиационных ракетах класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 AMRAAM средней дальности и 232 AIM-9X Sidewinder Block II малой дальности, пусковых установках, учебных ракетах, а также о секретном испытательном оборудовании и программном обеспечении.

До этого Байден заявил, что нет необходимости в размещении дополнительных американских войск на границе Польши.

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