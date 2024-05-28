Бивол впервые высказался о победе Усика над Фьюри

Российский боксер, чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол впервые поделился размышлениями о поединке украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри, заявив, что исход боя не стал для него неожиданностью. Его слова приводит Boxing King Media.

«Я не видел полный бой, потому что я не хотел отвлекаться от подготовки к своему поединку и тратить эмоциональную энергию. Но, конечно, я посмотрю его от начала до конца через пару недель. Я ожидал, что Усик победит Фьюри. Это не стало для меня сюрпризом», — заявил Бивол.

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее стало известно, что сказал Фьюри после поражения от Усика.