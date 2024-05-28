СДЭК третий день не выдает заказы. Что случилось и как получить посылку? СДЭК обещает возобновить работу в штатном режиме 29 мая

Курьерская служба СДЭК третий день не выдает посылки. В компании заявили об обширном «техническом сбое» и приостановили прием и выдачу отправлений, «чтобы избежать ошибок при ручной обработке». «Ведомости» со ссылкой на источники в компании сообщили, что причиной сбоя мог стать вирус-шифровальщик. Ответственность за атаку уже взяла на себя хакерская группировка Head Mare, однако в компании пока не подтверждают этого, заявляя, что проводят расследование. Возобновить выдачу заказов в СДЭК обещают 29 мая.

Пункты выдачи заказов курьерской службы СДЭК возобновят работу в штатном режиме завтра, 29 мая. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

«ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», – рассказал директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен.

Сайт и приложение СДЭК перестали открываться утром 26 мая. В компании заявили об обширном «техническом сбое». Служба приостановила прием и выдачу отправлений, «чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов».

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали», — заявила пресс-служба компании, заверив, что все посылки находятся в безопасности. «По итогам разрешения ситуации мы примем меры для предотвращения ее повторения», — добавили в пресс-службе.

Можно ли получить посылку?

Как пишут «Известия», руководство компании просит сотрудников обеспечить работу пунктов без изменения графика. Работники ПВЗ должны «предоставлять нужную информацию клиентам и успокаивать тех, кто переживает за сохранность посылок».

Как рассказал изданию пресс-секретарь СДЭК Михаил Берггрен, в экстренных ситуациях посылки все же выдаются, но это зависит от множества факторов.

Об одном из таких случаев рассказала Business FM клиентка компании Мария, у которой в пункте выдачи застрял загранпаспорт, необходимый уже на следующий день.

«Ситуация разрешилась положительно. Уже ближе к вечеру со мной связались сотрудники СДЭК, головного офиса и руководитель пункта выдачи, подтвердили, что я могу прийти и получить свое отправление. В основном вопрос решался в личной переписке во «ВКонтакте» с сотрудниками головного офиса, предоставления всей информации об отправлении», — поделилась женщина.

Однако вернуть свои посылки удается не всем. Другая клиентка, Светлана, рассказала, что уже несколько дней не может получить доставленные ей растения стоимостью 29 тыс. рублей.

Применен вирус-вымогатель

Ответственность за остановку работы СДЭК накануне взяла на себя хакерская группировка Head Mare.

«Хэд Марэ» не дала времени СДЭК на то, чтобы защитить себя. Сисадмины оказались слишком слабы. А политики безопасности не оправдали себя. СДЭК продолжает нести знамя худшей доставки по России, обгоняя даже почту РФ», — говорится в заявлении группы в соцсети Х.

«Ведомости» со ссылкой на источник в компании сообщили, что взломщики использовали вирус-шифровальщик.

«Такой вирус шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ», — пояснила газета.

Шифровальщики называют вирусами-вымогателями, потому что злоумышленники в обмен на вознаграждение сообщают о том, что нужно сделать для «расшифровки» данных, рассказал «Ведомостям» руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев. Такие вирусы чаще попадают внутрь системы через электронную почту или другие сообщения, реже систему взламывают, объясняет «Ведомостям» руководитель департамента расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

При этом представитель СДЭК заявил газете, что компания «столкнулась с техническим сбоем и проводит расследование».

«Есть несколько теорий, и говорить что-либо до получения точной информации считаем непрофессиональным», — подчеркнул он.

СДЭК — международный оператор экспресс-доставки, обрабатывающей в день почти 300 тыс. отправлений. Компания основана в 2000 году, сейчас она представлена в 29 странах мира. Сеть пунктов выдачи заказов СДЭК превышает 4,1 тыс. (в России — 3,8 тыс.). Общий оборот сервиса по итогам 2022 года составил 49,2 млрд рублей.