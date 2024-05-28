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Европейский пенсионный фонд отказался от вложений в нефть и газ

Голландский фонд ABP вывел €10 млрд из компаний, добывающих ископаемое топливо

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Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Крупнейший в Европе пенсионный фонд для госслужащих и учителей в Нидерландах Stichting Pensioenfonds ABP полностью избавился от всех ликвидных активов в нефтегазовом секторе и угольной промышленности на сумму около €10 млрд в рамках курса на «озеленение» инвестиций. Об этом пишет Bloomberg.

Как заявил глава наблюдательного совета ABP Хармен ван Вейнен, в первом квартале 2023 года фонд продал последние акции, облигации и фьючерсы на нефть, связанные с ископаемым топливом. ABP выполнил взятые в 2021 году обязательства по выводу большей части экспозиции в объеме €15 млрд.

Тем не менее около €4,8 млрд в портфеле ABP по-прежнему приходится на неликвидные вложения в нефтегазовые активы — доли в непубличных компаниях, фондах прямых инвестиций и хедж-фондах. Полный выход из этих инвестиций займет у фонда несколько лет из-за долгосрочных контрактов.

В ABP объяснили, что не хотят больше инвестировать в компании, чья деятельность вредит климату или биоразнообразию, так как видят в этом риск в условиях перехода к низкоуглеродной экономике. В марте фонд заявил, что такие фирмы «больше не подходят» для его стратегии.

При этом в ABP утверждают, что доходность от продажи активов ископаемого топлива была легко замещена другими вложениями. Как отмечает ван Вейнен, за последнее десятилетие инвестиции в нефтегазовые компании не показывали выдающейся отдачи.

До этого пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме.

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