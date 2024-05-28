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Путин рассказал, в чем заключается трагедия Украины

Путин назвал трагедией то, что власти Украины не видят в бойцах ВСУ своих людей

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Трагедия Украины заключается в том, что власти этой страны не считают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) своими людьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, завершая государственный визит в Узбекистан, сообщает ТАСС.

Он отметил, что у ВСУ не получается переломить ситуацию на поле боя. По словам российского лидера, чем больше будет попыток переломить ситуацию на поле боя, тем больше будет потерь у украинской армии.

«Почему это происходит? Сегодняшним правителям Украины не жалко этих людей, они их своими не считают. Вот в чем проблема и трагедия Украины сегодня», — сказал Путин.

Он добавил, что власти Украины не защищают сегодня интересы своего народа.

28 мая Путин также заявил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

До этого российский президент говорил, что украинской государственности может быть нанесен серьезный удар и это будет ответственностью властей страны.

Ранее Путин рассказал, почему власти Украины не хотят завершения конфликта.

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