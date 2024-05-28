«Об этом знают президент и военные». Москва готовит ответ на случай разрешения Запада бить по России Песков: Путин и военные знают, как ответить на удары оружием Запада по территории РФ

Возможный ответ России на удары по ее территории западным оружием знает президент Владимир Путин и военные, они готовят «соответствующие контрмеры», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сегодня этот вопрос должен обсуждаться на встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг активно выступает за снятие всех ограничений на использование вооружений стран НАТО при ударах ВСУ по территории РФ, которую признает Запад и Украина (Крым и новые регионы России к ним не относятся). Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Российские военные готовятся к контрмерам на случай разрешения Украине бить западным оружием по территории РФ. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это знают наши военные. Это знают верховный главнокомандующий [президент РФ Владимир Путин] и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним (к ударам. – «Газета.Ru») готовятся», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Россия ответит в случае, если страны НАТО разрешат Украине наносить западным оружием удары вглубь российской территории.

По мнению представителя Кремля, единства мнений по этому вопросу на Западе нет.

«Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные и провокационные заявления. К коим я отношу недавнее заявление генсека [НАТО] господина [Йенса] Столтенберга. Но есть и те, кто задается вопросом: «А нужно ли дальше так эскалировать?» — сказал Песков.

Он констатировал, что ситуация «становится хуже».

«Такой военный оголтелый запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать меры, нам надо стоять на своем и продолжать специальную военную операцию», — считает Дмитрий Песков.

Тему обсуждают в Брюсселе

В последнее время тема разрешения Украине нанесения ударов западным оружием по территории РФ обсуждается наиболее активно.

Этот вопрос будет поднят сегодня на встрече министров обороны стран ЕС, сообщил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я уверен, что вопрос риска эскалации будет поставлен некоторыми на стол. Но нужно балансировать между риском эскалации и необходимостью Украины защищать себя», — заявил политик.

Генсек НАТО Столтенберг считает, что после передачи западного оружия Киеву вся ответственность за его применение лежит на Украине.

«Я уверен, что, если мы передали оружие Украине, это больше не наше оружие, это их оружие, а значит, они могут наносить им удары по законным военным целям, в том числе в России. Например, по авиабазам, которые использует Россия», — заявил Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО (цитата по ТАСС).

По мнению генсека НАТО, такое применение оружие будет «самообороной» Украины. Он считает, что решение о разрешении его применять особенно важно в условиях наступления российской армии под Харьковом.

«Я считаю, что пришло время подумать об отмене некоторых ограничений. Поскольку мы видим сегодня, что, например в районе Харькова линия фронта и граница — это почти одно и тот же. Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия», — сказал Столтенберг.

Свою позицию он подтвердил в интервью The Economist.

«Это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает в себя удары по целям на территории России», — считает Столтенберг.

Не все выступают за

В США выступали против применения американского оружия по территории РФ, но, по данным газеты The New York Times, государственный секретарь США Энтони Блинкен после недавней поездки в Киев предложил Белому дому пересмотреть позицию.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон говорил, что Украина может использовать для ударов по территории России британское оружие.

Против разрешения нанесения ударов по территории РФ выступали Италия и Германия, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.