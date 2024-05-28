Путин заявил, что не видит желания США договариваться в сфере вооружений

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что в Москве не видят большого желания со стороны Вашингтона договариваться о стратегических вооружениях. Его слова передает РИА Новости.

«Разговоры на этот счет (договора о стратегических вооружениях. — «Газета.Ru») есть, а большого желания мы как бы не видим. Посмотрим, что будет происходить дальше», — резюмировал президент.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в будущем после урегулирования украинского кризиса будут необходимы новые соглашения в качестве альтернативы Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

По его мнению, на сегодняшний день многие международные структуры работают «на раскачивание» ситуации в сфере безопасности.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.