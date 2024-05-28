Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что не видит желания США договариваться в сфере вооружений

Путин: большого желания США договариваться о стратегических вооружениях не видим

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что в Москве не видят большого желания со стороны Вашингтона договариваться о стратегических вооружениях. Его слова передает РИА Новости.

«Разговоры на этот счет (договора о стратегических вооружениях. — «Газета.Ru») есть, а большого желания мы как бы не видим. Посмотрим, что будет происходить дальше», — резюмировал президент.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в будущем после урегулирования украинского кризиса будут необходимы новые соглашения в качестве альтернативы Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

По его мнению, на сегодняшний день многие международные структуры работают «на раскачивание» ситуации в сфере безопасности.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами