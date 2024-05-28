Мужчину, открывшего стрельбу в драке с вагнеровцами, арестовали в Челябинске

Жителя Челябинска Георгия Ашмарина, который якобы устроил стрельбу во время драки с экс-бойцами ЧВК «Вагнер», отправили под домашний арест. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу Тракторозаводского районного суда.

«Суд постановил избрать в отношении Ашмарина меру пресечения в виде домашнего ареста. На срок два месяца. То есть до 27 июля», — отметили в судебной инстанции.

Стрельба произошла 25 мая на улице Коммунаров во время конфликта из-за девушки. Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» писал, что во время вечерней прогулки девушки и ее возлюбленного на пути им повстречался бывший бойфренд подружки. Между ними возникло недопонимание, парни втянулись в драку. Позднее девушка позвонила своему отцу, который ранее служил в ЧВК «Вагнер».

По данным информагентства, арестованный челябинец оказался на месте драки уже после того, как вагнеровцы стали избивать своих оппонентов битами. Он якобы приехал туда по просьбе друга, которого вызвал на «стрелку» экс-боец ЧВК «Вагнер». В массовой драке, по итогам которой произошла стрельба, победили именно вагнеровцы. В конце концов потасовку разогнали полицейские, задержавшие трех молодых человек, одному из которых не было 18 лет.

Ранее в московском ТЦ мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета.