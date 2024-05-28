Детский июнь — куда сходить с ребенком в Москве

На пороге первый месяц каникул, а это значит, что родителям пора составить план полезных и увлекательных мероприятий для детей. Рассказываем, куда сходить с ребенком в июне в Москве.

Экскурсии и мастер-классы об истории кинокостюма на Киностудии им. М. Горького

С 1 июня на площадке будущего музея Киностудии им. М. Горького пройдут экскурсии с мастер-классом «Королевство сказочных костюмов». Посетители узнают секреты пошивочного цеха: как и чем украшают костюмы и для чего нужна «Карточка движения кинокостюма в прокате».

А затем без волшебной палочки — только лишь при помощи клея, ножниц, цветной бумаги и ярких фломастеров — дети смогут создать настоящие кинокостюмы.

Источником вдохновения для творческой работы послужат эскизы художников Киностудии Горького и подлинные костюмы из киносказок Александра Роу «Королевство кривых зеркал», «Морозко» «Огонь, вода и медные трубы», «Финист-Ясный сокол».

Также всех участников ждут на захватывающем квесте-экскурсии «Тайны киностудии! В поисках Золотого льва». Отважный путешественник получит карту с заданиями и отправится на поиски Золотого льва.

В игровой форме, выполняя задания квест-экскурсии, дети узнают историю создания киностудии, познакомятся с творческим наследием знаменитых режиссеров и актеров, а также сказочными костюмами и кинооборудованием.

Участникам квеста предстоит читать, считать, слушать, рисовать и отгадывать загадки.

close 100% Пресс-служба музея Киностудии им. М. Горького

Когда: с июня

Где: ул. Сергея Эйзенштейна, д. 8, стр. 1.

Регистрация: https://museum.gorkyfilm.ru/

Возраст 6+

Суперфинал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

8 июня на X Книжном фестивале на Красной площади выберут лучших юных чтецов конкурса «Живая классика». В суперфинале примут участие самые яркие и артистичные дети — 5 победителей из России и 5 из-за рубежа (в отборе участвовали более 5000 детей из 60 стран).

Талантливые школьники от 10 до 17 лет прочитают наизусть отрывки из любимой прозы. Звездному жюри конкурса, в состав которого вошли актеры театра и кино Виктор Добронравов и Елизавета Арзамасова, предстоит выбрать трех абсолютных победителей.

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» — самый масштабный в России и за рубежом литературный конкурс на русском языке, который проводится уже в 13-й раз.

Проект направлен на повышение интереса к чтению среди детей и подростков и создание русскоязычного детского интеллектуального сообщества. Ежегодно в конкурсе участвуют свыше 2,5 млн школьников.

close 100% Пресс-служба международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

Вход свободный.

Когда: 8 июня с 11:00 до 12:30

Где: Красная площадь

Подробности: https://bookfestival.ru/?ysclid=lwaipx2dyr436572848

Возраст 6+

Защите от интернет-мошенников научат в КидБурге

Безопасное поведение в интернете — один из самых важных навыков, которым должен обладать современный ребенок. Наверняка всем знакомы истории, когда мошенники предлагают детям ввести данные с банковских карт родителей или создают сомнительные сайты, где якобы можно скачать интересную игру, попадая на которые можно «поймать» зловредный вирус.

Город профессий КидБург совместно с российской ИТ-компанией Security Vision 12 июня 2024 года открывает флагманскую игротеку в городе профессий, расположенном в Центральном Детском Магазине на Лубянке.

Юные кидбуржане вместе со своими родителями смогут познакомиться с профессиями специалиста по кибербезопасности и офицера информационной безопасности, овладеют навыками защиты компьютера от интернет-угроз, научатся распознавать ненадежный контент и не переходить по непроверенным ссылкам, предотвращать воровство личных данных.

close 100% «КидБург»

Когда: с 12 июня

Где: Город профессий «КидБург», ЦДМ

Подробности: https://moscow.city.kidburg.ru/

Возраст: 8+

День защиты детей на выставке «В Далекой-далекой Галактике»

1 июня на выставке пройдет увлекательный праздник в честь Дня защиты детей. Гостей ждет захватывающая детская программа «Школа юного Джедая» с множеством активностей, мастер-классов и конкурсов для маленьких поклонников космической киносаги: мини-игры «Путь джедаев», «Почувствуй силу», «Попади в штурмовика», мастер-класс по созданию светового меча, сражение с персонажем из киносаги и химическое шоу.

Еще предстоит встреча с мишкой-талисманом Панорамычем, который подарит незабываемые впечатления и подарит сладкие угощения.

Бесплатная программа пройдет на уличной площадке ВДНХ перед Павильоном №21 с 12:00 до 17:00. А также в этот день будет действовать акция на входной билет для детей до 18 лет «Детский +» с 10:00 до 22:00.

«В Далекой-далекой Галактике» — это масштабный выставочный проект, не имеющий аналогов. Экспозиция занимает 1600 квадратных метров, разделенных на 16 тематических зон. На двух этажах выставки располагается более двухсот экспонатов, среди которых анимированные инопланетные существа, космическая техника в натуральную величину, реалистичные инсталляции, представители фантастических рас, детализированные костюмы персонажей популярной киносаги.

close 100% Пресс-служба выставки «В далекой-далекой Галактике»

Когда: 1 июня

Где: ВДНХ, Павильон №21

Подробности: sw-cosplay.ru

Мюзикл «Зубастая няня»

Специальный показ мюзикла «Зубастая няня» пройдет на ВДНХ. Генеральный продюсер Лина Арифулина представит постановку для всей семьи по мотивам сказки «Волк и семеро козлят».

Авторы сценария Андрей Усачев и Антон Березин создали оригинальное современное прочтение сказки, а композитор Артем Фадеев написал веселую и запоминающуюся музыку, которая понравится всем детям.

Сюжет разворачивается в сказочном лесу, где благородный морской волк-вегетарианец Морис Волконский влюбляется в мать семерых козлят Козетту, в прошлом известную певицу.

Козлята с необычными именами Дора, Рем, Миня, Фаня, Соня, Ляля, Семен — участники музыкальной группы. Чтобы завоевать сердце возлюбленной, Морис решает надеть овечью шкуру и стать «зубастой» няней для ее непоседливых детей.

Музыкальный спектакль перенесет зрителей в современный сказочный мир с собственным Домом моды, Лесной консерваторией и газетой «Лес-экспресс».

close 100% Пресс-служба мюзикла «Зубастая няня»

Когда: 5 июня 2024 г.

Где: Большой концертный зал 75 павильона ВДНХ

Билеты: бесплатно по предварительной электронной регистрации

Категория: 6+

Киноэкспедиция в Турцию

Московские подростки приглашаются к участию в творческом конкурсе видеоконтента, 15 победителей которого бесплатно отправятся в киноэкспедицию в Турцию. Киноканикулы пройдут с 17 по 24 июня и станут последней международной поездкой от Кинокампуса Горького в этом году.

В путешествии ребята обучатся кинопрофессиям, посетят экскурсию по природным достопримечательностям Турции и снимут фильм с элементами турецкой культуры в локациях Измира под руководством мастеров кинематографии.

Творческой конкурс видеоконтента продлится до 7 июня включительно. Принять участие в нем могут подростки из Москвы в возрасте 13–17 лет. В рамках испытания ребятам — самостоятельно или в группе до трех человек — необходимо записать ролик и отправить заявку на сайте.

Проект международных киноэкспедиций организован креативным пространством Киностудии им. М. Горького – Кинокампус Горького – при поддержке правительства Москвы и нацелен на профориентацию подростков в кино.

close 100% Пресс-служба международной киноэкспедиции в Турцию

Когда: до 7 июня

Подробности: https://kinocampus.ru/international-film-expeditions

Возраст 13+

КидБург Сказки нон-стоп

Этим летом КидБург Сказки ждут на свои представления посетителей разных возрастов — от 1 до 12 лет. Для самых юных зрителей 1-5 лет в июне покажут спектакли «Улитка и солнышко», «Колобок», «Три поросенка», «Жихарка» и другие.

Дети постарше в июне смогут попасть в сказочный мир братьев Гримм, пуститься в путешествие по неведомым дорожкам, разгадать тайны старого замка или встретиться с Кентервильским привидением. А самое главное — теперь сказки начинаются каждые 30 минут: можно посмотреть несколько сказок подряд или сделать перерыв на обед и вернуться в сказочную страну за новыми впечатлениями.

close 100% «КидБург»

Когда: с 1 июня

Подробности: https://theatre.kidburg.ru/

Возраст: 1+

Фильм «Гагарин. Лейтенант неба»

Медиаэксперимент в формате «360 градусов», над созданием которого работали современные художники и искусственный интеллект.

Благодаря этому зрители могут отправиться в космос вместе с Юрием Гагариным: ощутить себя на борту «Востока-1» рядом с первым космонавтом, услышать его мысли и впечатления, посмотреть на космос, Землю и бесчисленные звезды глазами первооткрывателя и даже заглянуть в будущее, которое стало возможно благодаря этому полету.

close 100% Пресс-служба парка «Зарядье»

Когда: ежедневно

Подробнее: https://www.zaryadyepark.ru/schedule/131120/

Лекторий «Метафаза»

Парк «Зарядье» совместно с PCR.NEWS запустил новый научно-просветительский проект «Метафаза». Слушатели смогут принять участие в лекциях и интервью с учеными и присоединиться к научным исследователям.

6 июня пройдет лекция «Исследование разнообразия Т-лимфоцитов: от фундаментальной науки к медицинской практике».

Т-клеточный иммунитет — важная составляющая системы защиты организма не только от вирусной, бактериальной инфекции, но и от собственных клеток, в которых появляются мутации.

В процессе поэтапного развития Т-клеток в тимусе происходит их обучение по распознаванию различных антигенов, и каждая Т-клетка формирует уникальный адаптивный рецептор. В результате на периферию выходит популяция наивных Т-лимфоцитов, готовая ответить на различные угрозы. Однако иногда этот механизм защиты может выйти из-под контроля, приводя к атаке собственных тканей.

На этой лекции расскажут о разнообразии Т-лимфоцитов, их роли, последних фундаментальных исследованиях в этой области и перспективах применения этих знаний в клинической практике.

close 100% Пресс-служба парка «Зарядье»

Когда: 6 июня

Бесплатно, по регистрации: https://welcome.zaryadyepark.ru/metaphase

16+

«НаучФЕСТ»

2 июня в парке «Зарядье» пройдет первый детский научно-познавательный фестиваль «НаучФЕСТ», приуроченный к Дню защиты детей и посвященный юбилеям ученых, которые отмечаются в этом году.

На один день парк превратится в увлекательный квест-лабиринт с тематическими лабораториями, с экспериментальными заданиями, интеллектуальными играми, научными шоу для детей и взрослых.

Гости пройдут шаг за шагом через научные испытания и заработают призы (книги, наборы для экспериментов, билеты на научно-просветительские занятия).

В Медиацентре участники фестиваля получат стартовый пакет — карту с научными станциями, браслет фестиваля, стикерпак, значок и дождевик, и отправятся по маршруту. В Заповедном посольстве будут работать сразу шесть интерактивных лабораторий «Краски своими руками», «Большая химическая игра», «Первая помощь. Реанимация», «Мозголомы», «Карта Россия» и «Микроскопия».

Малыши, которым еще не исполнилось пять лет, смогут поиграть в «Кинетической песочнице» и оказать первую помощь игрушкам в «Плюшевом госпитале», а еще узнать про самую распространенную жидкость в «Лаборатории воды».

В Малом амфитеатре в течение дня будет проходить физическая олимпиада от создателей проекта WOW!HOW? — экспериментальные шоу, где участники получают баллы за правильные ответы на вопросы ведущих. На сцене Большого амфитеатра пройдут масштабные научные шоу от фестиваля WOW!HOW? и лекции ученых «Курилки Гутенберга». Стать зрителем шоу сможет каждый участник НаучФЕСТА.

А на улице у Старого Английского двора расположатся гигантские шахматы, шашки, домино, крестики-нолики и дженга.

На аллее, ведущей от Заповедного посольства к Парящему мосту — интеллектуальные игры и задачи по математике, криптографии, логике, архитектуре и пр. На Большом лугу гостей фестиваля ждет фотозона «Космос». Панорама парка станет фоном для «парада планет» — от гигантских Юпитера и Сатурна до самых маленьких Марса и Меркурия, которые можно подержать в руках.

close 100% «НаучФЕСТ»

Когда: 2 июня

Бесплатно, по регистрации: https://welcome.zaryadyepark.ru/nauch_fest

Маршрут для всей семьи на выставке «Политехнический музей: приближая будущее»

История Политехнического музея на выставке представлена в широком контексте развития отечественной научной, инженерной мысли и культуры. Героями экспозиции стали отцы-основатели музея и выдающиеся ученые и изобретатели.

Посетители смогут впервые за долгие годы увидеть уникальные памятники науки и техники, будут представлены образцы и макеты отечественных приборов и установок, редкие автомобили, первые счетные и вычислительные машины, продукция советской промышленности.

Специальный раздел выставки посвящен истории Большой аудитории Политехнического музея, открытой в 1907 году.

Для посетителей с детьми на выставке разработан цифровой маршрут: по специальным QR-кодам можно собрать онлайн-пазлы с предметами из коллекции музея, пройти викторины или посмотреть образовательные ролики. Также на выставке можно воспользоваться бесплатными путеводителями, которые сделают самостоятельное изучения выставки более увлекательным для всей семьи.

На память о посещении можно забрать с собой бумажные головоломки с интересными фактами об истории музея, людях и предметах с ней связанных.

close 100% Пресс-служба выставки «Политехнический музей: приближая будущее»

Когда: весь июнь

Подробнее: https://mosmuseum.ru/exhibitions/p/politeh/

Спектакль о сотворении мира «В начале было…»

Режиссер и художник Дамир Салимзянов поставил спектакль о природе и радости творчества, проводя параллели между детской игрой и сотворением мира. С помощью иллюзионного реквизита, театра теней и кукол, на сцене создается эффект настоящего чуда. Зрители увидят, как из ничего возникнет всё. Взяв огоньки из своего пылающего сердца, главный герой отправит их на небо — так появятся звезды. А за ними — земля, животные, птицы и, наконец, люди. Так получается говорить о серьезном ярко, весело и легко, создавая атмосферу праздника.

close 100% Пресс-служба спектакля «В начале было…»

Когда: 1 июня 12:00

Где: Театр «Шалом», Варшавское шоссе, 71к1

Возраст: от 4-х лет

Подробнее: https://shalom-theatre.ru/spektakli/V_nachale/

Бонус: выставка «Русский феникс. Суздальская земля»

В этом году отмечается 1000-летие первого летописного упоминания Суздаля. Главным событием празднования станет совместный проект Музеев Московского Кремля и Владимиро-Суздальского музея-заповедника выставка «Русский Феникс. Суздальская земля», которая откроется открытие 12 июня, в День России.

Выставка пройдет в Крестовой и Трапезной палатах Суздальского Кремля, она посвящена многовековой истории Суздаля, знавшего как времена небывалого расцвета, так и периоды разорения, после которых город и его земля неизменно возрождались, подобно легендарной птице Феникс.

Более 240 бесценных предметов из коллекций двух музеев позволят детям и их родителям узнать о прошлом Суздальской земли, понять её значение для нашего государства. Среди древних памятников — шедевры иконописи, ювелирного искусства, западноевропейское оружие, белокаменные рельефы, богослужебные облачения, произведения лицевого шитья, драгоценные вклады русских князей и государей в храмы и монастыри Суздаля.

close 100% Пресс-служба выставки «Русский феникс. Суздальская земля»

Когда: 12 июня - 1 октября 2024 г.

Где: Суздальский Кремль

Подробнее: www.vladmuseum.ru

Категория: 0+

