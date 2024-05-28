«Создать государство невозможно»: зачем в Европе признали Палестину Испания официально признала палестинское государство со столицей в Иерусалиме

28 мая вступает в силу решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины независимым государством. Это первые за 10 лет европейские страны, решившиеся на подобный шаг. Причем Испания признала столицей Палестины Иерусалим. В Израиле действия Осло, Мадрида и Дублина восприняли в штыки, обвинив в попытке подрыва суверенитета страны. Поможет ли это решение в урегулировании израильско-палестинского конфликта и ждать ли новых признаний Палестины — в материале «Газеты.Ru».

Испания, Ирландия и Норвегия официально пополнили список стран, признавших палестинское независимое государство. Причиной такого решения стала семимесячная военная операция Израиля в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Прекращать ее еврейское государство не собирается несмотря на тысячи жертв и требования Международного суда ООН.

С точки зрения Осло, Дублина и Мадрида, их решение должно помочь остановить палестино-израильский конфликт на основе принципа сосуществования двух независимых государств — Израиля и Палестины. Правда, в Тель-Авиве их действия восприняли иначе, обвинив в попытке подрыва суверенитета страны и помощи «террористам» — ХАМАСу. При этом в Ирландии подчеркивали, что признание Палестины — как раз альтернатива для группировки, контролирующей сектор Газа.

Ранее министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин заявлял, что страна намерена признать палестинское государство в границах 1967 года. Однако он отметил, что это не означает признание действующего в анклаве правительства. Мадрид при этом признал Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщает Reuters.

«Испания признает палестинское государство, включая сектор Газа и Западный берег реки Иордан, объединенное под властью Палестинской национальной администрации (ПНА) со столицей в Восточном Иерусалиме», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Проблемное признание

С Ирландией, Испанией и Норвегией стран — участниц ООН, признающих Палестину, стало 146 из 193. Впервые за 10 лет на такой шаг пошли западные государства. Последней этот список в 2014 году со стороны Европы пополнила Швеция.

Среди стран, признавших Палестину, два постоянных члена Совбеза ООН Россия и Китай. Среди европейцев это решение также приняли Болгария, Кипр, Чехия, Словакия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Исландия.

Большинство государств Западной Европы Палестину не признают. С ними в этом вопросе сходятся США, Великобритания и Япония . Особое значение тут играет отказ Вашингтона, Парижа и Лондона как постоянных членов Совбеза ООН, поскольку без их одобрения страна, скорее всего, не сможет стать частью организации. Палестине нужна поддержка 2/3 стран-участниц при голосовании о членстве в Генассамблее. Однако произойти это может лишь при предварительном одобрении Совбеза и отсутствии вето со стороны постоянных членов.

Официально США выступают за создание палестинского государства путем переговоров, а не с помощью одностороннего признания. Великобритания эту позицию разделяет. Во Франции же отмечали, что на сегодняшний день не видят условий для такого шага.

Смутные перспективы

Как ожидается, признать Палестину могут также Словения и Бельгия. Любляна рассматривает данный вопрос в парламенте, а на Брюссель указывали в Палестинской администрации.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что новые признания Палестины вряд ли повлияют на ключевых игроков — США, Великобританию и Францию. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что Вашингтон и его ближайшие союзники, в особенности Лондон, поддерживают Израиль по всем направлениям.

«Еврейское государство всячески препятствует созданию Палестины, аргументируя это отсутствием единства в палестинском национальном движении, нерешенный вопрос со статусом беженцев и проблему границ будущего государства. Однако США не пойдут на признание не потому, что есть проблемы, а только из-за политики по поддержке Израиля», — пояснил эксперт.

В свою очередь декан Школы политических исследований ИОН РАНХиГС Сергей Демиденко считает, что вне зависимости от дальнейшего движения «парада суверенитетов» США и Великобритания никогда не признают Палестину полноценным членом ООН.

«Ирландия, Испания, Норвегия — первые три государства Западной Европы, которые согласились пойти на данный шаг после Исландии и Швеции. Тут надо брать в расчет именно идеологическое состояние Европы, где сильны леволиберальные тенденции. Риторическое признание Палестины в эту парадигму вполне укладывается. То есть они пошли на поводу у леволиберального меньшинства или большинства, но на практике это ничего не меняет», — отметил эксперт.

Палестинский вопрос

Признание Палестины по сути не решает главную проблему — израильско-палестинский конфликт. Противостояния сторон тянется с середины прошлого века после провозглашения независимости Израиля. Все попытки урегулировать его натыкаются на три ключевых вопроса: статус Иерусалима, проблему беженцев и территориальные споры.

Священный город обе стороны считают своей частью. Израиль взял Иерусалим под полный контроль после Шестидневной войны 1967 года и называет его своей столицей, что не поддерживает большинство мировых государств. Поэтому большинство посольств находятся в Тель-Авиве.Палестинцы же претендуют на восточную часть города.

Что касается беженцев, то их количество оценивается приблизительно в 4,7 млн человек. На данный момент это преимущественно потомки арабов, вынужденных покинуть свои дома во время войны 1947-1949 годов и противостояния 1967 года. Территории, на которых они проживали, и их имущество захватил Израиль. Репарации Тель-Авив платить отказывается, как и разрешать палестинцам вернутся на родную землю.

Территориальный спор частично вытекает из проблем с беженцами. В частности, проблемой стало создание еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Речь идет как раз о захваченных палестинских территориях — они не является частью Израиля с точки зрения международного права.

По мнению Бориса Долгова из Института востоковедения РАН, признание Палестины европейскими странами — важное событие для палестинского национального движения, но это не дает каких-то конкретных путей для создания Палестины.

«Данный шаг можно рассматривать как дополнительный аргумент для палестинского национального движения. Это повышает его имидж и возможности в продвижении своих интересов, в том числе реализации решения ООН от 1947 года о создании палестинского государства», — добавил эксперт.

В то же время Сергей Демиденко из ИОН РАНХиГС согласился с тем, что признание Палестины тремя странами Европы абсолютно ничего не дает в контексте израильско-палестинского урегулирования.

«Это политический шаг, который больше говорит о ситуации в Евросоюзе, нежели о каких-то реалиях Ближнего Востока. Палестинское государство сейчас создать невозможно — у Палестины нет экономики, в каких границах ее признавать — непонятно, что будет столицей — неясно, и Израиль никогда не одобрит ее появления в качестве полноценного государства.

Противодействие еврейского государства связано с тремя ключевыми вопросами: ситуация с беженцами, статус Иерусалима и израильские поселения на западном берегу реки Иордан. Все они неразрешимые, поэтому в нынешних реалиях создать палестинское государство невозможно, несмотря ни на какие международные усилия», — резюмировал эксперт.