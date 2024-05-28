Российская ГИБДД сменила название

Российская ГИБДД вернула себе старое название «Госавтоинспекция». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — уточнил он.

До этого в России решили обновить штраф, про который все уже давно забыли. Так, правительство Российской Федерации поддержало предложение депутатов Государственной думы о введении наказания для водителей, которые участвуют в опасных ситуациях на дорогах, создавая угрозу для других автомобилистов. Речь идет о так называемом «опасном вождении», термин был введен в ПДД с 2016 года, но до сих пор не сопровождался соответствующими санкциями.

Ранее ГИБДД заинтересовалась блогершей, которая хотела «сбить быдло».