В Госдуме призвали депутата, предложившего отправлять бездомных собак на СВО, взять животное из приюта

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «необдуманным и безответственным» предложение екатеринбургского депутата Артура Зиганшина отправлять бездомных собак на СВО. Бурматов подчеркнул, что в зоне боевых действий служат животные, «прошедшие огромную кинологическую школу». Он призвал Зиганшина «съездить и посмотреть» на то, как устроено обучение служебных собак.

«Он непродуманное, необдуманное и безответственное заявление сделал. В зоне специальной военной операции служебные собаки сегодня несут боевую службу и совершают настоящие подвиги. Они там парней наших спасают, жизни свои отдают, сами оттуда живыми возвращаются, потому что они специально обученные, и ребята благодаря этому подвигу служебных собак возвращаются оттуда живыми. Они спинами в буквальном смысле прикрывают. Это собаки, прошедшие огромную кинологическую школу, специальным образом подготовленные и официально состоящие на службе в наших спецподразделениях, в войсках Росгвардии, в специальных службах. И вот так бросать, что давайте возьмем всех дворняг туда на убой отправим — это неуважительно и безответственно. Надо отдать должное тем военным кинологам, кто сегодня с этими четвероногими занимается, готовит к выполнению боевых задач — тяжелейшая, профессиональная работа. И этому депутату туда бы съездить, поучиться, посмотреть, как там все это устроено. Крайне обогатило бы это его духовно, и таких предложений бы от него не звучало», — сказал он.

Бурматов отметил, что региональные депутаты должны не предлагать идеи, которые могут «навредить», а реализовывать данные им полномочия для борьбы с проблемой бездомных животных. По его словам, свердловский чиновник фактически признал, что «плохо работает», поэтому ему нужно начать с себя — взять собаку из приюта.

«Чем действительно региональные депутаты могли бы помочь в решении проблем бездомных животных — это реализовать те полномочия, которые регионам сегодня даны. Но мы не видим этого в Свердловской области. А вместо этого видим какие-то странные инициативы. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом: служебные собаки нести службу на самых тяжелых, ответственных, горячих участках в зоне специальной военной операции, а депутаты заниматься тем, для чего их граждане избрали в парламенты. Не предлагать инициативы, которые могут только навредить, а делать то, что реально в их полномочиях. Если этот региональный депутат говорит о том, что у них в регионе проблема бездомных животных не решена, это фактически, значит, что он говорит, что он плохо работает. Может быть тогда начать с себя — собаку себе из приюта взять, уже одной бездомной меньше будет», — подчеркнул он.

28 мая председатель комиссии по экономическому развитию городской думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак на СВО, аргументируя идею тем, что во время Великой Отечественной войны 70 тысяч животных участвовали в боевых действиях на фронте. В свою очередь директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин ответил на предложение депутата, заявив, что на фронте «и так достаточно своих собак».

Ранее кинолог рассказала, что бездомных собак из Ханты-Мансийского автономного округа планируют готовить для отправки в зону СВО.