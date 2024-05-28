Путин рассказал, что случится при появлении польских войск на Украине

Поляки никогда не уйдут с Украины, если военнослужащих республики направят в зону боевых действий. Такое заявление в ходе встречи с журналистами в Ташкенте сделал российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание, что уже неоднократно комментировал инициативы западных стран об отправке своих солдат на поле боя. При этом в последний раз о готовности принять такое решение заявила Варшава, подчеркнул он.

«Мы слышим польскую речь [на фронте], там много наемников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда», — сказал Путин.

По словам президента РФ, для него это очевидный факт. Глава государства не исключил, что может ошибаться, но это маловероятно.

Также в ходе мероприятия российский лидер назвал «чушью» идею отправить иностранных наемников на границу Украины, чтобы освободить некоторые подразделения армии страны для их переброски на поле боя. Как отметил Путин, прибывающие на фронт иностранные наемники также оказываются в зоне поражения Вооруженных сил РФ.

28 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что руководство республики не должно исключать никаких способов поддержки Украины. В том числе речь идет об отправке польских солдат в зону конфликта.

Ранее в НАТО оценили возможность появления западных войск на Украине.