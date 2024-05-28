Путин высказал сожаление, что Лукашенко не командует военными на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что он договорился бы с белорусским президентом Александром Лукашенко, если бы он командовал военными на Украине. Слова Путина приводит РИА Новости.

«К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной», — заявил Путин.

Он также отметил, что Москва договорилась бы с Киевом, если бы на Украине командовали люди, которые следовали бы национальным интересам, а не интересам Запада.

24 мая Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что легитимность украинского лидера Владимира Зеленского закончилась. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая. Он отметил, что не рассматривает 20 мая как дату окончания своих полномочий главы государства.

Ранее Путин назвал Раду единственной легитимной властью на Украине.