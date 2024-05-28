Путин раскрыл степень участия западных наемников в конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что в России осведомлены о присутствии западных наемников на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается того, что на Украине могут быть или есть наемники, да мы об этом знаем хорошо», — отметил он.

По словам главы государства, здесь «ничего нового нет». Российский лидер подчеркнул, что они там «давно находятся», в эфире слышна то английская речь, то французская, то польская.

Путин обратил внимание, что под видом наемников в зоне конфликта находятся военные инструкторы из западных стран. Президент рассказал, что, к примеру, они управляют высокоточным оружием большой дальности. Российский лидер упомянул и о потерях в рядах западных инструкторов на Украине.

«Они есть, и несут потери», — сказал президент.

Путин не исключил, что недавнее заявление украинских властей связано с тем, что им, видимо, все труднее и труднее «скрывать эти потери».

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что наемники на Украине, прибывшие для помощи украинской армии, перебазируются во вторую линию, поскольку опасаются за свои жизни.

Ранее эксперт заявил, что НАТО пытается нормализовать вовлеченность альянса в кризис на Украине.