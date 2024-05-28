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Евросоюз устанавливает пределы выбросов метана для нефти и газа

С 2030 года в Европе вводятся лимиты на содержание метана в ископаемом топливе

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Сергей Красноухов/РИА Новости

Страны Евросоюза одобрили закон об ограничении импорта ископаемого топлива с высоким содержанием парникового метана. Об этом пишет Reuters.

С 2030 года в ЕС вводятся предельные значения интенсивности метана для размещаемых на рынке нефти и газа, уточнило агентство.

Поставщики, которые превысят установленный лимит, могут столкнуться с финансовыми санкциями. По оценкам экспертов, новый стандарт способен сократить глобальные выбросы метана от нефтегазового сектора на треть.

«Этот импортный стандарт потенциально может снизить глобальные выбросы метана от нефти и газа на треть», — заявила директор по делам ЕС некоммерческой организации Clean Air Task Force Алессия Вироне.

Ужесточение требований, вероятно, затронет таких крупных поставщиков газа, как США, Алжир и Россия. Москва резко сократила поставки в Европу после вторжения на Украину в 2022 году. Ее основным трубопроводным экспортером в ЕС стала Норвегия, чьи поставки имеют одну из самых низких в мире интенсивностей метана.

Администрация Байдена, выступавшая совместно с Евросоюзом за сокращение выбросов метана на 30% к 2030 году для сдерживания изменения климата, приветствовала закон ЕС о метане. В прошлом году США также ввели требования к нефтяникам по ограничению утечек метана.

Накануне стало известно, что Европа пытается отобрать у Азии российский СПГ посредством санкций.

Ранее три страны ЕС выступили против ужесточения санкций для российских танкеров.

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