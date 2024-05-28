«Весь пол был в кровавых следах». Что известно о деле «главного вора России», убившего целую семью «Ъ»: гособвинение затребовало пожизненный срок для вора в законе Шишкана

Обвинение потребовало приговорить криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан, и трех его ближайших подельников к пожизненному сроку в колонии особого режима. Другим членам банды требуют дать от 12 до 24 лет колонии. На их счету, как считает следствие, целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в Подмосковье. Самый громкий эпизод – убийство семьи генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой.

Обвинение потребовало приговорить криминального авторитета Олега Медведева (до изменения фамилии Шишканов, он же Шишкан, Олег Раменский), а также трех его ближайших подручных, к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Всего по делу проходит 18 предполагаемых участников преступного сообщества, на счету которого целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Присяжные признали их виновными по большинству пунктов обвинения, четверых фигурантов она сочли достойными снисхождения. По мнению прокуратуры, трое подсудимых должны получить условные сроки: двое — 5 лет, один — 7 лет и 11 месяцев. Остальных же прокурор просит приговорить к заключению в колонии.

«Олега Медведева, Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова прокурор потребовала отправить в исправительную колонию особого режима на всю жизнь, а остальных — осудить на сроки от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима», — пишет «Ъ».

Кроме того, по мнению прокуратуры, подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 млн до 5 млн рублей, для этого прокурор призывает обратить в доход государства найденные у Шишкана при обысках ювелирные изделия.

По данным «Ъ», на заседание, состоявшееся накануне, не были допущены представители родных и близких подсудимых, в числе которых гражданская жена Медведева Татьяна Курочкина.

«В ходе следствия их имущество было арестовано как приобретенное на преступные доходы, а срок его ареста неоднократно продлевался. Однако выступить в прениях сторон адвокатам третьих лиц не довелось», — пишет газета.

Дело слушается с весны 2023 года, его рассматривают в закрытом режиме. В настоящее время продолжаются прения сторон, на которых предстоит выступить защите и подсудимым, а затем суд удалится на вынесение приговора.

«Из-за большого количества участников процесса это может произойти в конце июня — начале июля », — предполагает «Ъ».

Погибла целая семья

Шишкана называли «главным вором в России», писала ранее «Лента.ру». По версии СК РФ, участники его банды убивали конкурентов в сфере добычи природных ископаемых, совершали вымогательства у предпринимателей в Раменском Подмосковья, причиняли вред здоровью и совершали поджоги имущества тех, кто отказывался выполнять их требования.

Наиболее жестокий и громкий эпизод, вменяемый Олегу Медведеву и его сообщникам, — убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой, а также ее мужа, сына и сестры.

Семья пропала 21 февраля 2012 года. Утром этого дня к дому Сидоровой, как обычно, прибыл ее водитель, но, не дождавшись ее, зашел в дом.

«То, что увидел внутри водитель, повергло его в шок: в доме, судя по разбросанным вещам, явно что-то искали, а весь пол был в кровавых следах: было похоже, что тащили тела», — писала «Лента.ру».

Вскоре в соседнем Воскресенском районе нашли сожженный автомобиль, угнанный незадолго до исчезновения семьи депутата, говорится в материале РИА Новости. Рядом лежала перчатка с ДНК сына Сидоровой Александра.

«Следственной группой установлен факт дальнейшей безвозмездной передачи обширных земельных участков племзавода жителю города Раменское, имевшему прямое отношение к Медведеву», — сообщили в СК РФ.

Шишкана и его предполагаемых подельников задержали в 2019 году. Один из них указал на место, где закопаны тела Сидоровых.

«За две недели экскаватором вскопали около двух тысяч квадратных метров. Скелетированные останки нашли на глубине четырех метров. У двоих — пулевые отверстия в черепе», — пишет РИА Новости.

Конвоиры пойдут под суд

При расследовании дела Шишкана под уголовное преследование попали начальник конвоя Алексей Абакумов и его подчиненный, старший полицейский Иван Александров. По версии следствия, они «создали условия» для проноса подручными Медведева в зал суда мобильных телефонов и сим-карт, замаскированных в пачках сигарет.

«При конвоировании на каждое судебное заседание по указанию Медведева его подручные осуществляли скрытую транспортировку мобильных телефонов в прямой кишке. Затем они передавали эти устройства своему главарю Медведеву, который вел по ним телефонные разговоры в перерывах судебного заседания, в том числе давая указания о воздействии на неугодных ему свидетелей по уголовному делу», — сообщали в СК РФ.

Конвоиры арестованы, им предъявлено обвинение по статье о превышении полномочий.