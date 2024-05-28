Лидер группы «Мираж» рассказал об отмене русской культуры в Германии

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил в беседе с mk.ru, что сталкивался с отменой русской культуры в Германии.

По словам Горбашова, местные власти Германии требуют убирать из названий заведений «русское». Также, как заявляет певец, владельцы российских клубов и магазинов периодически получают угрозы и требования сменить название.

«На Западе вообще сейчас модно отменять русскую культуру, запрещать все русское. Что радует, несмотря на все сложности и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, наши концерты в «недружественных» странах не прекращаются», — заявил артист.

В ноябре 2023 года певица Лада Дэнс заявила, что масштаб русофобии на Западе сильно преувеличен.

Дэнс призналась, что никогда не сталкивалась с этим явлением лично, хотя ездила за границу и развивала там бизнес. Артистка вспомнила, как ее уговаривали не вести коммерческие дела в Прибалтике из-за «массы русофобов». Однако на деле звезда ничего такого не заметила.

Дэнс рассказала, что ее бизнес был связан с недвижимостью. Исполнительница покупала жилье, приводила его в порядок, а затем перепродавала. Артистка перестала этим заниматься после обмана деловых партнеров.

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