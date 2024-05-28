Угон самолета «на запад» и тату у ребенка: чем «Вредные советы» не понравились прокуратуре Магазин в Красноярском крае снял с продажи «Вредные советы» Остера

Магазин в Красноярском крае снял с продажи единственный экземпляр «Вредных советов» Григория Остера после требования прокуратуры. По словам владелицы торговой точки, книгу уничтожили. Недовольство надзорного органа вызвали иллюстрации, на которых изображены нанесение татуировки ребенку, угон самолета «на запад» и летящий в учителя нож. По оценке ведомства, книга содержит «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику».

Сотрудники магазина «Бриз» в Каратузском районе Красноярского края убрали из продажи единственный экземпляр книги «Вредные советы» Григория Остера, иллюстрации в которой вызвали претензии местной прокуратуры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на владелицу магазина Любовь Дерюшеву.

«Была одна книга [в продаже]. Она убрана с продажи», — заявила она.

В беседе с NGS24.RU Дерюшева уточнила, что книгу уничтожили, не пояснив, каким образом.

Претензии у прокуратуры, по данным источника NGS24.RU, вызвали семь иллюстраций из книги.

На них изображены: нанесение татуировки ребенку; летящий в учителя нож; виселица для педагога; ребенок, направляющий пилота самолета «на запад» под дулом пистолета; врачи, вырывающие ребенку зуб при помощи веревки и двери.

Источник ТАСС, знакомый с ходом проверки, также сообщил, что причиной требований стали иллюстрации, претензий к тексту и автору у правоохранителей нет.

«Ужас и паника» у детей

О том, что прокуратура Каратузского района требует изъять книгу Григория Остера, сообщил журналиста Антон Орехъ в своем Telegram-канале. Он опубликовал фрагменты требования надзорного органа, подписанного прокурором района Александром Кулешовым.

По мнению прокуратуры, в книге содержатся «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику... в виде изображения, унижающего человеческое достоинство».

В документе также указано на отсутствие возрастной маркировки, что противоречит закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Ведомство постановило «рассмотреть вопрос» об изъятии книги с прилавков магазина и об уничтожении тиража.

По данным Telegram-канала Baza, на книгу пожаловалась одна из покупательниц, которую возмутили иллюстрации. Как пишет канал, другие версии «Вредных советов» изымать из продажи не планируют. Прокуратура официальных комментариев не давала.

«Издается более 30 лет»

В издательстве АСТ, выпустившем «Вредные советы», заявили РБК, что не получали официальных обращений от прокуратуры Каратузского района о снятии книги с продажи.

«Произведения Остера издаются более 30 лет, сложно поверить в то, что от прокурора может исходить требование об изъятии и уничтожении книги без соответствующего судебного решения и ссылки на него», — говорится в комментарии АСТ.

В издательстве отметили, что сегмент детской литературы «особенно тщательно регулируется».

«Книги, готовящиеся к изданию, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке», — напомнили в АСТ.

«Вредные советы» Григория Остера — сборник стихотворений для детей, в ироничной форме объясняющих детям, как не надо себя вести. В восьмидесятые годы они публиковались в разных журналах, а первый сборник вышел в 1990 году, после чего «Вредные советы» неоднократно переиздавались.