В двух украинских городах произошли взрывы

В двух украинских городах — Одессе и Харькове — зафиксированы взрывы. Об этом сообщают одесский мэр Геннадий Труханов и локальная газета «Общественное» в своих Telegram-каналах.

«В городе слышен взрыв», — написал градоначальник.

Согласно информации канала, в Харькове, расположенном на северо-востоке Украины, произошло несколько взрывов.

«В Харькове прогремела серия взрывов», — указывается в публикации.

Дополнительных подробностей пока не приводится.

Незадолго до этого сирены воздушной тревоги заработали в Харьковской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Луганске произошли несколько взрывов.