На Украине признали отсутствие целых теплоэлектростанций в стране

На Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Укрэнерго».

Отмечается, что все станции повреждены или разрушены. Компания призвала жителей Украины готовиться к регулярным ограничениям потребления энергии, которые надолго станут частью жизни.

Днем 28 мая генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что перезапуск Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в настоящее время невозможен.

25 мая бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны нанести атаку по Запорожской атомной электростанции.

До этого глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением на Украине за последнее время сильно ухудшилась.

Ранее сообщалось, что Россия может построить в Узбекистане несколько новых АЭС.