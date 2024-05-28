Путин заявил, что РФ внимательно следит за заявлениями НАТО об ударах по ее территории

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления стран — членов НАТО об ударах по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, представители североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, с чем они играют, делая подобные заявления.

«Представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это ... государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории», — пояснил Путин.

Российский президент добавил, что ВС РФ перешли к созданию зоны безопасности, как он и обещал полгода назад, так как ВСУ не перестали наносить удары по жилым кварталам.

До этого Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Рада и ее спикер. Он пояснил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.