Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: Центральная Азия не встала на колени перед США

Путин рассказал о давлении США на страны Центральной Азии

close
100%
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты пытались надавить на страны Центральной Азии, чтобы те переняли западную повестку, однако преуспеть в этом им не удалось. Об этом российский лидер сообщил в ходе конференции по итогам визита в Узбекистан, его цитирует РИА Новости.

«Мы знаем, что оказывалось давление и на регион Центральной Азии, но я что-то не вижу пока, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указки из-за океана», — сказал Путин.

Он также выразил мнение, что любое государство должно проводить суверенную политику и бороться за свою независимость, потому что в ином случае на страну всегда будут давить извне и пытаться подчинить.

Помимо этого, в своем выступлении Путин предположил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения. Он также отметил, что, на его взгляд, единственной легитимной властью в Киеве осталась Верховная рада.

Ранее Путин обвинил США в нарушении рыночных принципов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами