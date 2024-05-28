Путин: Центральная Азия не встала на колени перед США

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты пытались надавить на страны Центральной Азии, чтобы те переняли западную повестку, однако преуспеть в этом им не удалось. Об этом российский лидер сообщил в ходе конференции по итогам визита в Узбекистан, его цитирует РИА Новости.

«Мы знаем, что оказывалось давление и на регион Центральной Азии, но я что-то не вижу пока, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указки из-за океана», — сказал Путин.

Он также выразил мнение, что любое государство должно проводить суверенную политику и бороться за свою независимость, потому что в ином случае на страну всегда будут давить извне и пытаться подчинить.

Помимо этого, в своем выступлении Путин предположил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения. Он также отметил, что, на его взгляд, единственной легитимной властью в Киеве осталась Верховная рада.

Ранее Путин обвинил США в нарушении рыночных принципов.