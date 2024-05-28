Путин назвал Раду единственной легитимной властью на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно проводить глубокий анализ легитимности украинской власти. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и ее спикер

Он также заявил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано.

По словам Путина, если выборы в стране не проводятся из-за режима военного положения, это не означает, что президентский срок пролонгируется.

24 мая Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что легитимность украинского лидера Владимира Зеленского закончилась.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая. Он отметил, что не рассматривает 20 мая как дату окончания своих полномочий главы государства, а подобные заявления со стороны Путина назвал «скучными и неинтересными».

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский не может давать приказы.