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Путин назвал Раду единственной легитимной властью на Украине

Путин: единственной легитимной властью на Украине остается Рада и ее спикер

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно проводить глубокий анализ легитимности украинской власти. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и ее спикер

Он также заявил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано.

По словам Путина, если выборы в стране не проводятся из-за режима военного положения, это не означает, что президентский срок пролонгируется.

24 мая Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что легитимность украинского лидера Владимира Зеленского закончилась.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая. Он отметил, что не рассматривает 20 мая как дату окончания своих полномочий главы государства, а подобные заявления со стороны Путина назвал «скучными и неинтересными».

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский не может давать приказы.

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