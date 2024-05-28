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На Кубани мужчины вынесли из ТЦ сейф с деньгами и украшениями на 5 млн рублей

В Краснодарском крае четверо мужчин задержаны за кражу сейфа с драгоценностями

В Армавире сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже сейфа с ювелирными украшениями из торгового центра. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, неизвестные в масках проникли в торговый центр Армавира ночью. Четверо мужчин разбили витрину ювелирного магазина и вынесли из помещения сейф с украшениями на общую сумму пять миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемые были задержаны», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о краже, все фигуранты заключены под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудница частной компании вместе с мужем похитила из офиса фирмы 91 млн рублей. Женщина взяла ключи от сейфа и передала их своему супругу. Семейная пара проникла в помещение. Супруги планировали забрать деньги и скрыться, однако вскрыть сейф не смогли. Тогда злоумышленники положили его в чемодан и вынесли из помещения вместе с находящимися там деньгами. 27-летнего грабителя и его 25-летнюю жену задержали, закрытый сейф с деньгами нашли в квартире супругов. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее вор вынес из дома российского бизнесмена драгоценности на 8 млн рублей

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