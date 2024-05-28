Судьи, незаконно посадившие подростка из Уфы, подали в отставку

Трое судей по делу подростка из Уфы, которого незаконно держали в следственном изоляторе полтора года, подали в отставку. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Виталий Буркин.

Речь идет о Галине Верещак, Равиле Идиатулине и Фаизе Каскинбаеве. Решение об их отставке опубликовано на сайте Квалификационной коллегии судей Башкирии. Как пояснил Буркин, Верещак вынесла школьнику первый приговор, Идиатулин рассматривал дело повторно, а Каскинбаев — в апелляционной инстанции.

По словам адвоката, судьи ушли в отставку с пожизненным содержанием и сохранением всех привилегий.

«Оцениваю [это решение] как плохое. А как еще? Они, по сути, остались судьями на всю жизнь со всеми привилегиями», — добавил он.

До этого «Газета.Ru» писала, что в Уфе несовершеннолетнего мальчика Андрея (имя изменено) осудили за распространение наркотиков вместе с матерью. Подросток провел в СИЗО полтора года.

«Он школу заканчивал в тюрьме. В камере сидел один или с другими малолетками, было и двое, и трое соседей», — рассказывал «Газете.Ru» отец мальчика.

По словам Виталия Буркина, прокуроры и следователи не заметили, что на момент совершения преступления юноша не достиг 16 лет — возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Позже в Верховном суде республики прокурор заметил эту ошибку, и только после этого приговор отменили.

Буркин обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело против судей и прокурора, участвовавших в деле. Также представителями подростка был подан иск к Минфину РФ о компенсации в размере 100 миллионов рублей.

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