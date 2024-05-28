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Путин обвинил США в нарушении рыночных принципов из-за обвинений в адрес автопрома КНР

Путин: заявления США о перепроизводстве авто в КНР — передергивание фактов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вашингтон «передергивает факты» и нарушает рыночные принципы, предъявляя обвинения в адрес автопрома Китая. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер напомнил о заявлениях минфина США о том, «что китайцы слишком много производят автомобилей».

«Не думаю, что министр финансов США неграмотный человек. Просто это передергивание фактов», — отметил он.

Путин подчеркнул, что с помощью силы и санкций США пытаются заставить другие страны прекратить производство.

«Если мы живем в условиях рынка, то рынок регулирует, перепроизводство или нет. Покупают — да еще и производится с прибылью — значит, никакого перепроизводства нет», — пояснил президент.

Также Владимир Путин прокомментировал заявления стран — членов НАТО об ударах по территории России. Он заявил, что представители североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, с чем они играют, делая подобные заявления.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.

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