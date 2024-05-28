Разочаровался в ВСУ и сбежал с Украины: боец-чемпион получил паспорт России

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию прямо с чемпионата Европы и уже получил паспорт РФ. Ранее он служил в ВСУ, но сильно разочаровался, когда в госпитале с него начали требовать взятки. Спортсмен признался, что после этого начал искать любой способ покинуть Украину. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что спортсмен взвесил риски и уехал туда, где чувствует себя в безопасности.

В украинском госпитале у чемпиона вымогали деньги

Украинский военнослужащий, член национальной сборной по армейскому рукопашному бою, уроженец Рубежного Луганской области Сергей Кузнецов получил паспорт РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее спортсмен рассказывал, почему решил сбежать с Украины в Россию. По его словам, он принял присягу в 2021 году и служил во Львовской области, куда привозили вооружение из США, ЕС и Великобритании. С началом СВО Кузнецова перевели на передовую. Он заявил, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев.

Впоследствии он получил ранение и попал в госпиталь. Именно там у него окончательно сформировалось желание покинуть страну.

«Переводят меня в городскую клинику в Тернополе, заходит врач, человек в возрасте, и говорит: «Мой хлеб — моя работа». Намекая на то, что, если я хочу подольше полежать, надо платить денежки. Люди там… У одного можно в ногу смотреть и видеть насквозь, у другого рука спицами собрана. И врач просит у людей взятки? Это бред.

Я на это смотрю, пишу отцу, что это полный дурдом и я готов любыми способами выехать из Украины.

Я решил сделать ход конем и поступить в Высшее военное училище. Поступил и был этому очень рад, так как было больше шансов выехать с территории Украины. Потому что, если ты поступил, то можешь участвовать в каких-то спортивных соревнованиях».

Кузнецов занялся армейским рукопашным боем и в составе сборной Украины выехал на чемпионат Европы в Польшу. Там он покинул расположение команды и перебрался в Чехию, где пробыл пять месяцев. Теперь он прилетел в Москву и получил российский паспорт. Кузнецов намерен пойти добровольцем в ВС РФ.

«Уехал туда, где комфортно»

Ситуацию Кузнецова прокомментировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. В беседе с «Газетой.Ru» она заметила, что спортсмен сам решил уехать туда, где ощущает себя в безопасности.

«Каждый сам видит свои риски для себя, для своей семьи, находясь там. Если у него были риски, ему там было неприятно, то он уехал туда, где ему комфортно выступать и жить. Туда, где, по его мнению, безопаснее. Не знаю, насколько он может быть полезен в России в своем виде спорта, это неолимпийская дисциплина. Но, в любом случае, он сможет здесь тренироваться», — считает Журова.

«Самое главное, чтобы не забрали российский паспорт»

Ранее о получении паспорта РФ рассказал украинский футболист Артур Мурза. Его слова приводит Sport24.

«Я ничего не нарушал. И от украинского гражданства не отказывался. Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернут все по каким-то новым правилам. Тут я уже ничего не поделаю. Сегодня я полноценный гражданин Российской Федерации. Сейчас это приоритет, здесь не пользуюсь украинским паспортом.

Самое главное, чтобы у меня не забрали российский паспорт», — заявил Мурза.

Футболист родился под Мариуполем. Он — воспитанник донецкого «Шахтера», киевского «Арсенала» и «Мариуполя». До 2022 года игрок выступал за украинские команды, а после этого имел опыт выступлений в Латвии, Казахстане и Австрии. Мурза подчеркнул, что считает Россию и Украину братскими странами, заметив, что те, «кто сидят за океаном» — не друзья для украинцев.

Футболист сбежал из «Шахтера» из-за пророссийских взглядов

Также осенью прошлого года громко обсуждался побег в Россию футболиста донецкого «Шахтера» Александра Роспутько. Представитель «Шахтера» сообщал «Чемпионату», что причиной побега могла стать проблема с контрактом, истекавшим через полгода. Утверждалось, что «Шахтер» давил на игрока с требованием продлить соглашение, а Роспутько отказывался, из-за чего потерял место в составе.

Кроме того, высказывалось мнение, что уроженец Горловки (город в ДНР, контролируемый ВС России) покинул команду из-за пророссийских взглядов, которые часто приводили к конфликтам с одноклубниками.