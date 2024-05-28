В Польше отказались от идеи воевать с Россией по просьбе Зеленского

Польша не имеет возможности сбивать российские ракеты и не хочет воевать с ядерной державой, как предлагает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил польский генерал Томаш Древняк, слова которого передает Do Rzeczy.

Он усомнился в том, что Польша смогла бы защитить хотя бы Львов. Генерал заявил, что польская армия не может оказать Украине какую-то существенную помощь со своей территории. По его словам, Польша может противостоять российским ракетам только тогда, если ее самолеты зайдут в воздушное пространство Украины.

Днем 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что поляки никогда не уйдут с Украины, если военнослужащих республики направят в зону боевых действий. Глава государства обратил внимание, что уже неоднократно комментировал инициативы западных стран об отправке своих солдат на поле боя. При этом в последний раз о готовности принять такое решение заявила Варшава, подчеркнул он.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намерен отправлять свои войска на Украину и становиться непосредственным участником вооруженного конфликта с РФ.

Ранее Бельгия однозначно высказалась о применении своего оружия против объектов в РФ.