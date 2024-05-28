Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше отказались от идеи воевать с Россией по просьбе Зеленского

Польский генерал Древняк: мы не желаем воевать с РФ по требованию Зеленского

close
100%
Shutterstock

Польша не имеет возможности сбивать российские ракеты и не хочет воевать с ядерной державой, как предлагает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил польский генерал Томаш Древняк, слова которого передает Do Rzeczy.

Он усомнился в том, что Польша смогла бы защитить хотя бы Львов. Генерал заявил, что польская армия не может оказать Украине какую-то существенную помощь со своей территории. По его словам, Польша может противостоять российским ракетам только тогда, если ее самолеты зайдут в воздушное пространство Украины.

Днем 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что поляки никогда не уйдут с Украины, если военнослужащих республики направят в зону боевых действий. Глава государства обратил внимание, что уже неоднократно комментировал инициативы западных стран об отправке своих солдат на поле боя. При этом в последний раз о готовности принять такое решение заявила Варшава, подчеркнул он.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намерен отправлять свои войска на Украину и становиться непосредственным участником вооруженного конфликта с РФ.

Ранее Бельгия однозначно высказалась о применении своего оружия против объектов в РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами