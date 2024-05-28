Ученые раскрыли тайну возможного происхождения спутников Марса

Французские астрономы из Парижского городского университета нашли свидетельства, раскрывающие тайну происхождения спутников Марса Фобоса и Деймоса. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Выводы специалистов основаны на изучении фотоснимков, сделанных космическим аппаратом Mars Express.

Происхождение Фобоса и его «близнеца» Деймоса много лет остается загадкой для ученых. Согласно одной из теорий, объекты могли быть астероидами, притянутыми Красной планетой. На это указывает химический состав лун, частично совпадающий с телами в астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Однако компьютерное моделирование не смогло воспроизвести подобный сценарий.

Другая гипотеза предполагает, что в далеком прошлом Марс столкнулся с неким гигантским объектом, который выбил Фобос и Деймос из планеты. Однако Фобос отличается от Марса по химическому составу, что делает такое объяснение маловероятным.

В новом исследовании команда проанализировала более 300 изображений, отснятых орбитальным зондом Mars Express с 2003 года. Ученые изучили отражение солнечного света от поверхности Фобоса под разными углами. Оказалось, что спутник делает это неравномерно.

Также астрономы обнаружили, что поверхность Фобоса была пористой, как песок. Это заставило команду предположить, что луна может быть покрыта толстым слоем пыли с частицами, тени которых исчезают при прямом освещении.

Оба обнаруженных свойства характерны для семейства комет, вращающихся вблизи Юпитера. Более того, фотометрические характеристики Фобоса почти идеально совпали со свойствами кометы 67P из указанной группы.

Исследователи предположили, что Фобос и Деймос когда-то были одной кометой, которую поймало притяжение Марса. Впоследствии гравитация планеты разорвала это тело надвое.

Ранее астрономы обнаружили потенциального «злого близнеца» Земли.