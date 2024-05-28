Мэр Таганрога отреагировал на сообщения об атаке БПЛА на авиаремонтный завод

Мэр Таганрога Андрей Фатеев в своем Telegram-канале опроверг сообщения об атаке беспилотников на 325-й авиаремонтный завод.

По его словам, провокаторы разместили материалы об атаке дронами данного предприятия. Чиновник заявил, что они делают это целенаправленно, поскольку хотят посеять панику. Как подчеркнул Фатеев, никакой атаки на авиаремонтный завод не было.

28 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

По информации ведомства, два вражеских дрона самолетного типа уничтожили в Белгородской области, а один — в Курской.

До этого журнал Time со ссылкой на министра стратегических областей промышленности Украины Александра Камышина писал, что украинская сторона разрабатывает свои беспилотники на секретных базах, откуда запускает их в направлении российских городов без предварительных испытаний.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.