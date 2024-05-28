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Адвокат объяснила, почему Прилучный судится с Муцениеце

Адвокат Абдрахимова заявила, что Муцениеце может препятствовать общению детей с Прилучным

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вице-президент Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Ленинградский адвокат» Маргарита Абдрахимова заявила в беседе с Voice, что актер Павел Прилучный мог подать в суд на бывшую жену Агату Муцениеце по двум причинам.

Абдрахимова заявила, что Прилучный подал иск, чтобы определить порядок общения с дочерью и сыном. Она предположила, что Муцениеце может препятствовать общению детей с отцом, чем нарушает права ребенка и бывшего мужа.

Вторая причина, как считает Абдрахимова, возможно, связана с увеличивающейся тенденцией подачи исков отцами об определении местожительства ребенка. Адвокат уточнила, что в обоих случаях судебное разбирательство будет долгим.

«Часто стороны просят назначить судебную экспертизу по привязанностям ребенка и выявлению значимого родителя либо наиболее подходящего графика общения», — рассказала адвокат.

23 мая Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних.

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

Ранее Муцениеце и Прилучный вместе пришли на выпускной сына, несмотря на суд.

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