Во время учений НАТО в Эстонии, май 2024 года

«Война уже стучится в двери»: может ли спецоперация перерасти в Третью мировую Глава МИД Польши Сикорский пригрозил отправить войска на Украину

Во многих европейских столицах обсуждают отправку воинских контингентов в зону специальной военной операции и ударах западным оружием по территории России. А по данным погранслужбы ФСБ, НАТО уже отрабатывает нанесение ядерных ударов по России. Чем грозят подобные решения, могут ли они перевести конфликт на Украине в совершенно другую плоскость и поставить мир на грань мировой войны — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Удары по территории РФ

Один из самых обсуждаемых вопросов на Западе касательно СВО — использовать ли поставляемое оружие Украине для ударов по территории России. США выступают против подобных атак. Но позиции остальных западных стран по этому поводу существенно расходятся.

К примеру, военно-политическое руководство Швеции заявило, что не имеет ничего против того, чтобы Вооруженные силы Украины использовали поставляемое Стокгольмом оружие для ударов по объектам в РФ.

Недавно правительство Швеции согласовало дополнительную военную помощь Киеву на сумму 75 млрд крон (около $7 млрд). Шведы поставляют на Украину самоходные артиллерийские установки гаубицы Archer с дальностью стрельбы 60 км. Но в распоряжении военного ведомства Швеции есть и авиационные крылатые ракеты TAURUS KEPD 350/150 с дальностью стрельбы в 500 км. И Стокгольм уже не раз поднимал вопрос их передачи Киеву.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Использовать свое оружие для ударов по Крыму Киеву уже разрешила Великобритания. Речь в первую очередь идет о ракетах Storm Shadow, поставки которых со стороны Лондона только усиливаются.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала счел возможным использование иностранного оружия Украиной для ударов по целям на территории России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также полагает, что у Украины должна быть возможность применять западное оружие для ударов по легитимным целям на территории России. Подобная дискуссия только нарастает.

«Готовы отправить военных»

Помимо оружия, отдельные страны НАТО готовы отправить военных в зону СВО. В Париже этот вопрос продолжают обсуждать. В Киеве, разумеется, горячо приветствуют такие шаги, и уже подготовили все необходимые документы. А страны Балтии уже заявили, что могут отправить своих бойцов и командиров на Украину. Там также считают, что при обвале фронта на Украине в зону СВО придется отправить свои контингенты сухопутных войск.

Кроме Франции и стран Балтии, об отправке войск на Украине заговорили и в Польше. Допустил подобный шаг польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Ранее дипломат уже высказывался в поддержку инициативы президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мы не должны исключать никакую возможность», — сказал Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

К слову говоря, термин «военный инструктор» можно трактовать весьма широко. Это могут быть и преподаватели тактики в глубоком тылу в одном из учебных центров, и специалисты по ремонту и обслуживанию вооружения в прифронтовой полосе, и, наконец, лица боевых расчетов сложных образцов оружия.

Но пока согласия по поводу ударов западным оружием по российской территории и отправке воинских контингентов НАТО в зону СВО в Европе нет.

«Перейти грань»

В Вашингтоне высказывают опасения, что отправка военных Североатлантического альянса в зону спецоперации сделает НАТО непосредственным участником конфликта.

Но подобные установки могут быть легко пересмотрены. Напомним всем известные истины. Германия вначале ограничивалась поставкой в зону СВО только обмундирования, снаряжения и медицинского имущества и в Берлине заявляли, что никогда не перейдут эту грань. Затем на Украину пошли новейшие германские танки и зенитные ракетные комплексы.

Президент США Джо Байден в начале конфликта на Украине категорически возражал против передачи Киеву многофункциональных истребителей F-16. Но впоследствии его позиция была существенным образом откорректирована, и в настоящее время Пентагон занимается подготовкой пилотов на F-16 для Воздушных сил Украины. И такие примеры можно приводить десятками.

Так что позиция США и их союзников по поводу возможного участия в конфликте на Украине может быть легко пересмотрена. Если ограничения на применение Киевом западного оружия против России будут сняты, а решение об отправке воинских контингентов НАТО в зону СВО будет принято, это переведет конфликт в совершенно иную плоскость.

Помимо всего прочего, НАТО уже отрабатывает нанесение ядерных ударов по России.

В подобной обстановке вполне возможно перерастание противостояния на Украине, и это без всякого преувеличения, до глобального уровня. Третья мировая война уже стучится в двери.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).