Раненный полицейскими в Кеноше афроамериканец парализован ниже пояса

Афроамериканец Джейкоб Блейк, в которого ранее из пистолета выстрелили полицейские в американском городе Кеноша (штат Висконсин), парализован ниже пояса. Об этом сообщает Chicago Sun-Times со ссылкой на отца Блейка.

По его словам, 29-летний юноша получил восемь огнестрельных ранений. Пока врачи не могут сказать, обратимы ли последствия полученных травм.

«Каково оправдание всех этих выстрелов? Что оправдывает совершение этого перед лицом моих внуков?» — сказал отец пострадавшего.

29-летний Блейк пострадал в воскресенье, 23 августа. Мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин, однако он получил ранения в результате выстрелов полицейских. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

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