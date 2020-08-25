Раненный полицейскими в Кеноше афроамериканец парализован ниже пояса
Афроамериканец Джейкоб Блейк, в которого ранее из пистолета выстрелили полицейские в американском городе Кеноша (штат Висконсин), парализован ниже пояса. Об этом сообщает Chicago Sun-Times со ссылкой на отца Блейка.
По его словам, 29-летний юноша получил восемь огнестрельных ранений. Пока врачи не могут сказать, обратимы ли последствия полученных травм.
«Каково оправдание всех этих выстрелов? Что оправдывает совершение этого перед лицом моих внуков?» — сказал отец пострадавшего.
29-летний Блейк пострадал в воскресенье, 23 августа. Мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин, однако он получил ранения в результате выстрелов полицейских. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Кеноше после ранения афроамериканца разгромили здание суда
— Комендантский час вводится в американском Кеноше после ранения афроамериканца