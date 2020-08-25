Назван основной источник «заражения» АУЕ* среди подростков

Глава управления воспитательной работы ФСИН Андрей Шмидко заявил, что большинство молодых преступников «заражаются» культурой АУЕ (организация запрещена в России) еще до того, как впервые попадают в СИЗО или колонию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в России сейчас функционируют 23 воспитательных колонии для подростков. На 1 июля 2020 года там содержались 997 осужденных.

«Наибольшее количество осужденных, которые «заразились» криминальной субкультурой, «заразились» до ареста», — рассказал Шмидко.

Он отметил, что чаще всего к криминальной субкультуре такая молодежь примыкает из-за друзей, родственников или интернета.

На прошлой неделе Верховный суд России запретил на территории страны движение «Арестантское уголовное единство», признав его экстремистским.

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