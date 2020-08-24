Мальчик лишился двух пальцев при взрыве газового баллона в Москве
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Девятилетний мальчик лишился двух пальцев при взрыве газового баллона в районе Чертаново Центральное на юге Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источника в экстренных службах.
Отмечается, что баллон взорвался в руках ребенка. Инцидент произошел по адресу ул. Чертановская, д. 48.
Мальчика госпитализировали.
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