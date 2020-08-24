В Новой Москве сорвалась строительная люлька с рабочими

В поселке Воскресенском в Новой Москве упала строительная люлька с рабочими с пятого этажа дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Воскресенском с пятого этажа (дома) упала строительная люлька с рабочими», — сообщил он.

В результате инцидента пострадали два человека.

Пострадавшие получают медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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