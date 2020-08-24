Стало известно, сколько школьников было госпитализировано из-за коронавируса

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, какому числу детей с коронавирусом потребовалась госпитализация. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, дети переносят коронавирус чаще всего в легкой форме.

«За весь период только 8% детей школьного возраста подлежали госпитализации из общего объема детей», — заявил Ракова.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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