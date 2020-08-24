Ракова рассказала об особенностях нового учебного года

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские школы начнут работать с 1 сентября очно.

«С 1 сентября московские школы приступают к стандартной работе в очном режиме. Дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных школах», — приводит ее слова столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале

По ее словам, в этих школах будут созданы условия, чтобы дети из разных классов меньше пересекались между собой. Так, чтобы не допустить риск распространения коронавируса, образовательные учреждения могут отойти от привычного графика и сдвинуть время начала уроков для классов разных параллелей. Из-за того, что уроки и перемены будут начинаться в разное время, время приема пищи будут у каждого свое.

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